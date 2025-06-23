مسؤول إيراني ينفي تلقي أي عرض لوقف إطلاق النار ويتوعد بمزيد من الضربات

شفق نيوز/ نفت إيران، الثلاثاء، تلقيها أي مقترح رسمي لوقف إطلاق النار، مشددة على أنها لا ترى أي مبرر لمثل هذه الخطوة في ظل ما وصفته بـ"العدوان المستمر" على أراضيها ومصالحها، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب بين إيران وإسرائيل.

وقال مسؤول إيراني رفيع لشبكة CNN إن بلاده "لم تتلقَّ أي مقترح لوقف إطلاق النار"، مؤكداً أن "إيران ستواصل القتال حتى تحقيق سلام دائم"، وأنها تعتبر التصريحات الأميركية والإسرائيلية مجرد "خدعة لتبرير المزيد من الاعتداءات".

وأضاف المسؤول الإيراني: "في هذه اللحظة، يواصل العدو عدوانه ضد إيران، ونحن على وشك تصعيد ضرباتنا الانتقامية، ولا نصغي لأكاذيب أعدائنا".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان ترامب عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، قال إنه سيبدأ خلال ست ساعات ويمتد لـ12 ساعة، على أن يُعلن بعد 24 ساعة انتهاء ما وصفه بـ"حرب الأيام الـ12".

وكتب ترامب: "تم الاتفاق بشكل كامل بين إيران وإسرائيل على وقف إطلاق نار شامل وتام. ستبدأ إيران بتنفيذه خلال الساعات الست المقبلة، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة، وفي نهاية الـ24 ساعة سيتم إعلان نهاية الحرب رسمياً".

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من الجانب الإيراني أو الإسرائيلي بشأن ما أعلنه الرئيس الأميركي، في حين أشار نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، في مقابلة مع فوكس نيوز، إلى أن الاتفاق تم "إيصاله إلى خط النهاية"، مؤكداً أنه أطلع على مسودة إعلان ترامب قبل دقائق من ظهوره الإعلامي، وقال: "كان الرئيس يعمل على هذا حتى اللحظات الأخيرة قبل خروجي من البيت الأبيض".

وأضاف فانس: "إيران باتت غير قادرة على تطوير سلاح نووي بسبب تدمير المعدات المرتبطة بذلك"، في إشارة إلى الضربات الأميركية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.