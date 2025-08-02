مسؤول إيراني يرجح اندلاع حرب "مفاجئة" مع إسرائيل وأمريكا

شفق نيوز- طهران

رجح وزير الخارجية الإيراني الأسبق علي أكبر صالحي، يوم السبت، اندلاع مواجهة عسكرية مفاجئة بين بلاده وإسرائيل والولايات المتحدة، فيما أشار إلى أهمية الاستعداد مبكراً لأي حرب.

وبشأن إمكانية اندلاع حرب وشيكة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، قال صالحي خلال مقابلة صحفية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "ينبغي أن نفترض أن غداً هو يوم الحرب"، مبيناً أن "الغفلة عن هذا الاحتمال خطأ كبير، والمباغتة من طبائع الحرب، حتى لو كانت غير عادلة".

وأضاف أن "عنصر المفاجأة جزء لا يتجزأ من قواعد الاشتباك في الحروب"، مشيراً إلى أن "الطرف الغافل هو من يُضرب أولا، لكن لا يمكن انتظار أن تُقرع الطبول لنعلن الاستعداد، علينا أن نكون على أهبة الاستعداد على الدوام".

وختم صالحي، حديثه قائلاً إن "واجب القوات المسلحة هو أن تبقى متأهبة، بغض النظر عن المسارات السياسية"، مؤكداً أن "القوات المسلحة يجب أن تبقى في وضعية الاستعداد الكامل، فالحرب لا تبدأ ببيان، بل بلحظة خاطفة".