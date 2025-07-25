مسؤول إيراني يدعو لاغتيال ترامب: فعل شرعي قانونياً ودينياً

شفق نيوز- طهران

اعتبر مدير معهد البحوث في العلوم الأساسية، والمسؤول السابق في السلطة القضائية الإيرانية، محمد جواد لاريجاني، أن "اغتيال" الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب فعل "شرعي قانونياً ودينياً".

وقال لاريجاني، الذي يُعد من الشخصيات البارزة في الدوائر الأمنية والسياسية الإيرانية، خلال مراسم أربعينية أحد ضحايا الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على طهران، إن "ترامب بات هدفاً مشروعاً".

وأشار إلى أن "هناك فتاوى لأكثر من 400 رجل دين تجيز ذلك"، مضيفاً "ترامب لم يعد يستطيع التمدد تحت الشمس في مارالاغو. فقد تصطدم طائرة صغيرة من دون طيار ببطنه، الأمر بسيط جداً".

وأثارت تصريحات لاريجاني موجة من ردود الفعل، أبرزها تعليق ساخر من ترامب نفسه، الذي قال للصحفيين "لم أتعرض للشمس منذ كنت في السابعة من عمري. لا أعلم إن كان ذلك تهديداً أم لا".

وتأتي هذه التصريحات في وقت حرج يشهد فيه الاتفاق النووي الإيراني حالة من الجمود، وتصاعد التوترات الإقليمية والدولية.

ويرى مراقبون أن تحريض مسؤول إيراني بهذا المستوى على القتل خارج القانون، يهدد بتأجيج صراع مباشر مع الولايات المتحدة، ويؤثر سلباً على مساعي الوساطة الدولية.

ويُعد لاريجاني من الشخصيات المقربة من دوائر صنع القرار في طهران، وكان له دور سابق كممثل للسلطة القضائية في ملف حقوق الإنسان، قبل أن يتحول إلى واجهة لخطاب التصعيد والرد بالمثل.