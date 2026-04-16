مسؤول إيراني: نقترب من مذكرة تفاهم مؤقتة مع واشنطن بدلاً من اتفاق شامل

شفق نيوز- طهران

كشف مسؤول ومصادر إيرانية، مساء اليوم الخميس، أن مفاوضي طهران وواشنطن يسعون للتوصل إلى مذكرة تفاهم مؤقتة بعد خفض توقعات إمكانية التوصل لاتفاق سلام شامل، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وذكر مسؤول إيراني، أن "طهران وواشنطن بدأتا في تضييق الخلاف بما في ذلك كيفية إدارة مضيق هرمز".

كما قال مصدران إيرانيان، إن "المفاوضين يسعون للتوصل لمذكرة تفاهم مؤقتة تمنع العودة للصراع"، لافتين إلى أن "المفاوضين خفضوا توقعاتهم بإمكانية التوصل لاتفاق سلام شامل".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "رويترز"، بأن الخلافات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال قائمة بشأن عدد من القضايا الأساسية المرتبطة بالبرنامج النووي.

وأفاد مسؤولون أميركيون، أمس الأربعاء، بأن الرئيس دونالد ترمب أبقى جميع الخيارات "مفتوحة" للتعامل مع الملف الإيراني، في حال عدم تخلي طهران عن طموحاتها النووية وإبرام اتفاق شامل مع واشنطن قبل انقضاء مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.