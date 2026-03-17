مسؤول إيراني: مجتبى خامنئي يرفض مقترحات خفض التوتر أو السلام مع أميركا

شفق نيوز- طهران

قال مسؤول إيراني، يوم الثلاثاء، إن المرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، رفض مقترحات لخفض التوتر مع أميركا، بما في ذلك مبادرات لوقف إطلاق النار أو التوصل إلى تسوية.

وأضاف المسؤول، لوكالة رويترز، أن هذه المقترحات طُرحت خلال اجتماع رفيع المستوى للسياسة الخارجية، وعبر قنوات دبلوماسية غير مباشرة ومن خلال وسطاء دوليين، في محاولة لاحتواء التصعيد المتزايد في المنطقة.

وأوضح، أن المرشد الجديد رفض هذه المبادرات بشكل قاطع، مؤكداً ضرورة الاستمرار في النهج الحالي وعدم تقديم أي تنازلات في هذه المرحلة.

وبحسب المصدر، فإن القيادة الإيرانية ترى أن الظروف الحالية لا تسمح بالدخول في مفاوضات أو اتفاقات مع أميركا، خصوصاً في ظل التوترات العسكرية والتصعيد الإقليمي المستمر.

وأشار إلى أن طهران تعتقد أن إظهار المرونة في هذا التوقيت قد يُفسَّر على أنه ضعف، وهو ما تسعى القيادة الجديدة إلى تجنبه.

ولفت إلى أن هذا الموقف يعكس توجهاً أكثر تشدداً في السياسة الخارجية الإيرانية تحت القيادة الجديدة، مع التركيز على الردع وعدم الانخراط في مسارات تهدئة في الوقت الراهن.