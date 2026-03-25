مسؤول إيراني كبير: طهران لا ‌تزال ⁠تدرس المقترح الأميركي لإنهاء الحرب

شفق نيوز- طهران

قال مسؤول إيراني ‌رفيع المستوى، مساء اليوم الأربعاء، إن رد ⁠بلاده الأولي على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب ليس "إيجابياً"، إلا أن طهران لا ‌تزال ⁠تدرس المقترح، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأوضح المسؤول أن الرد الإيراني الأولي ⁠سُلم إلى باكستان ليتم إبلاغه ⁠إلى واشنطن.

وأعلنت طهران، يوم الأربعاء، رفضها لمقترحات أميركية وصفتها بـ"الزيادة في المطالب" لإنهاء النزاع العسكري القائم، مؤكدة أن قرار وقف الحرب بيد القيادة الإيرانية وحدها.

ورهنت طهران أي وقف لإطلاق النار أو العودة لطاولة المفاوضات بتحقيق قائمة من خمسة شروط أبرزها إنهاء أعمال العدوان والاغتيالات في الجبهات كافة، ودفع تعويضات مالية عن أضرار الحرب، والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز.