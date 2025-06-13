مسؤول إيراني: سنستهدف قواعد أي دولة تدافع عن إسرائيل في المنطقة

شفق نيوز/ حذر مسؤول إيراني رفيع المستوى، السبت، من أن بلاده ستكثف هجماتها ضد إسرائيل، وستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تحاول الدفاع عنها، وفق ما نقلته شبكة CNN.

وقال المسؤول الإيراني: "تحتفظ إيران بحقها بموجب القانون الدولي في الرد الحازم على هذا النظام"، في إشارة إلى إسرائيل.

وأضاف المسؤول: "أي دولة تحاول الدفاع عن النظام الإسرائيلي في مواجهة عمليات إيران، ستجد أن قواعدها ومواقعها الإقليمية ستصبح أهدافاً جديدة لهجماتنا".

ويأتي هذا التهديد بعد تقارير متطابقة أفادت، في وقت سابق اليوم، بأن الجيش الأميركي ساهم في اعتراض صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه إسرائيل.

ونقلت CNN عن مصدر إسرائيلي أن دولاً إقليمية أخرى قدمت أيضاً دعماً لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية خلال الهجوم.