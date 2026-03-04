مسؤول إيراني: إسقاط النظام سيدفعنا لضرب مفاعل ديمونا وبنى تحتية بالمنطقة

شفق نيوز- طهران

حذّر مسؤول إيراني، مساء الأربعاء، من أن أي مساعٍ لإسقاط النظام في طهران عبر ما وصفه بـ"الفوضى المسلحة"، ستدفع بلاده إلى استهداف مفاعل ديمونا في إسرائيل وبنى تحتية للطاقة في المنطقة.

ونقل موقع "إيران نوانس" عن مسؤول عسكري إيراني قوله إن "التوجه الأميركي أو الإسرائيلي نحو قلب النظام (إسقاط النظام) بالقوة سيقابل برد مباشر، يتضمن ضرب مفاعل ديمونا".

وأضاف المسؤول، أن تفعيل خطة إسقاط النظام "سيدفع إيران لضرب البنى التحتية للطاقة في المنطقة".