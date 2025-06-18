مسؤول إيراني: دخول أمريكا المواجهة سيقابل بتهديد السفن وتحريك حزب الله

شفق نيوز/ كشف مسؤول إيراني رفيع، يوم الأربعاء، خطوات طهران في حال دخلت أمريكا المواجهة ضدها.

وذكر المسؤول الإيراني في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن "تحرك إيران ضد الأهداف البحرية وتموضع الأعداء سيكون خياراً إذا دخلت أمريكا المواجهة".

وأضاف، أن "أي دخول أمريكي مباشر على خط المواجهة سيقابل بتهديد غير مسبوق لسفن الأعداء".

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن "دخول أمريكا المباشر على خط المواجهة مع الكيان الصهيوني يعني أن حزب الله سيتحرك".

يأتي هذا في وقت أكد مسؤول أمريكي، الأربعاء، أن حاملة الطائرات "فورد" ستنضم لأسطول المتوسط، فيما نفى إرسال قاذفات "بي 2" للشرق الأوسط.

وأكد المسؤول الأمريكي في تصريحات للقناة نفسها: "لم تتوجه أي من قاذفات "بي 2" إلى منطقة الشرق الأوسط بعد"، مبيناً أن "حاملة الطائرات فورد ومجموعتها الضاربة ستوفر الحماية لقواتنا وتعزز من إجراءات الردع".

وتابع "حاملة الطائرات فورد تنضم قريباً إلى الأسطول السادس في المتوسط وفق جدول مسبق"، مضيفاً أن "القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط اتخذت إجراءات الحماية القصوى".

ولفت إلى أن "تقديرنا هو أن إيران ووكلاءها سيهاجمون قواتنا في حال توجيه الولايات المتحدة ضربة لإيران".

واستطرد "لا أحد يعرف ما سيفعله ترامب بشأن إيران والخيارات بين المفاوضات وتوجيه ضربة عسكرية".