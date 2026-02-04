مسؤول إيراني: برنامج صواريخنا خارج النقاش مع واشنطن

شفق نيوز- واشنطن

استبعد ‏مسؤول إيراني بحسب ما نقلته وكالة رويترز، يوم الأربعاء، موافقة إيران على إدخال برنامج صواريخها الباليستية، ضمن المحادثات مع واشنطن.

ونقلت رويترز عن المسؤول قوله إن "برنامج الصواريخ خارج النقاش خلال محادثات عُمان"، مبيناً أن "المحادثات معنا في عُمان ستقتصر على البرنامج النووي".

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن واشنطن جاهزة للاجتماع مع إيران، مبينا أنه يجب أن تشمل المحادثات الصواريخ الباليستية.

وقال روبيو في تصريحات للصحفيين: "منفتحون على التواصل مع النظام الإيراني مباشرة والرئيس دونالد ترمب، مستعد للتواصل مع أي طرف ولا نرى ذلك تنازلا".

وتابع روبيو: نحن مستعدون للقاء الإيرانيين يوم الجمعة إذا أرادوا ذلك، مبينا بالقول: "اعتقدنا أننا اتفقنا على إجراء المحادثات بتركيا ورأيت أمس تقارير متناقضة من جانب إيران ونعمل على ذلك".

وأكمل روبيو: "نفضل عقد لقاء مع الإيرانيين ولكننا غير متأكدين من إمكانية التوصل لاتفاق معهم"، مشيرا إلى أنه "لدى الرئيس ترمب عدة خيارات للتعامل مع الأحداث في إيران".

ولفت روبيو إلى أنه "يجب أن تشمل المحادثات مع إيران مناقشة الصواريخ الباليستية كي تؤدي إلى شيء ذي مغزى".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أكد في وقت سابق أن المفاوضات مع إيران مستمرة وإنها ترغب في التوصل إلى اتفاق، في حين أشار مصدر دبلوماسي إيراني لموقع الجزيرة إلى أنه من المرجح أن تكون العاصمة العمانية مسقط هي مكان المحادثات المقبلة مع واشنطن.

يشار إلى أن وكالة رويترز نقلت عن دبلوماسي بالمنطقة قوله إن الإيرانيين "يريدون تغيير الشكل، ويريدون تغيير النطاق".

وأضاف "يريدون فقط مناقشة الملف النووي مع الأمريكيين، بينما ترغب الولايات المتحدة في إدراج موضوعات أخرى مثل الصواريخ الباليستية وأنشطة وكلاء إيران ‍في المنطقة".

وقال مصدر دبلوماسي إيراني للجزيرة إنه من المرجح أن تكون العاصمة العمانية مسقط هي مكان المحادثات المقبلة مع واشنطن وليس إسطنبول.