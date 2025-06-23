مسؤول إيراني: الحرب مع إسرائيل ستستمر سنتين ودعوات إيقافها خدعة

شفق نيوز/ اعتبر مسؤول إيراني كبير، يوم الاثنين، أن الدعوات الدولية الداعية لوقف مؤقت للحرب "مجرد خدعة"، في حين بين أن بلاده تقدّر أن الحرب قد تستمر مدة تصل إلى عامين، مؤكداً: "ونحن مستعدون لذلك".

وأكد المسؤول في تصريح لشبكة "سي إن إن"، أن طهران تريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن "تدفع الثمن مقابل هجماتها".

وقال في تصريحاته للشبكة الأمريكية، إن النظام الإيراني يريد من الولايات المتحدة "دفع ثمن الحرب بشكل مباشر، بدلاً من الوقوف وراء إسرائيل ومواصلة مشروعها دون الحاجة إلى دفع التكلفة".

وأثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توجيه ضربات ضد 3 منشآت نووية إيرانية، يوم الأحد، موجة من المشاعر المناهضة للولايات المتحدة في إيران، إذ دعا كثيرون إلى الرد.

وشهدت طهران، مساء الأحد، احتجاجات حاشدة مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، طالب فيها كثيرون بالانتقام. وكانت إسرائيل قد شنت هجومًا مفاجئًا على إيران قبل أحد عشر يومًا، ويتبادل البلدان منذ ذلك الحين القصف يوميًا، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

وقال المسؤول لـ"سي إن إن" إن "المعنويات مرتفعة والمطالبة الهائلة من قبل الشعب الإيراني بضرب إسرائيل غير مسبوقة"، مضيفًا أن الدعوات من قبل الإيرانيين لضرب إسرائيل "تشكل عنصرًا في تكثيف خطط المعركة الإيرانية".