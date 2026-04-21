مسؤول إيراني: استمرار الحصار لا يختلف عن القصف ويجب الرد عليه عسكريا

شفق نيوز- طهران

قال مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الثلاثاء إن تمديد وقف إطلاق النار من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يختلف عن القصف، ويجب الرد عليه عسكرياً.

تمدید آتش بس از جانب ترامپ هیچ معنایی ندارد. طرف بازنده نمی تواند شرایط تعیین کند. تداوم محاصره تفاوتی با بمباران ندارد و باید به آن پاسخ نظامی داد. ضمن اینکه تمدید آتش بس از جانب ترامپ قطعا به معنای خرید زمان به منظور ضربه غافلگیرانه است. زمان ابتکار عمل ایران است. — Mahdi Mohammadi (@mmohammadii61) April 21, 2026

وأضاف محمدي، في تدوينة على منصة "إكس"، أن "تمديد ترمب لوقف إطلاق النار لا يُجدي نفعاً، فالطرف الخاسر لا يملك الحق في تحديد شروطه. كما أن استمرار الحصار لا يختلف عن القصف، ويجب الرد عليه عسكرياً. وفي الوقت نفسه، فإن تمديد ترامب لوقف إطلاق النار يعني بالتأكيد كسب الوقت لشن ضربة مفاجئة. لقد حان الوقت لإيران أن تأخذ زمام المبادرة".

وجاءت تصريحات محمدي بعد إعلان ترمب تمديد الهدنة مع إيران بطلب من باكستان، إلى حين تقديم طهران "مقترحاً موحداً" واستكمال المناقشات، مع الإبقاء على الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

موقف الرئيس الأميركي جاء بعد وقت قليل من تأكيده أنه لا يريد تمديد وقف إطلاق النار، مؤكداً أن واشنطن "لا تملك كثيراً من الوقت"، ومهدداً باستئناف الهجمات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع مع طهران.

ويأتي هذا التبدل في الموقف الأميركي فيما تكتنف الضبابية جولة ثانية محتملة من المحادثات الأميركية الإيرانية في إسلام آباد، إذ أفادت تقارير بأن زيارة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس تأجلت، بينما قالت طهران إنه لم يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن المشاركة، في ظل اعتراضها على استمرار الحصار الأميركي.