مسؤول أميركي يصف رد إيران بـ"المتشدد وغير الواضح"

ردّ مسؤول أميركي، يوم الاثنين، على رد إيران المتكون من 10 بنود إلى الولايات المتحدة بشان إنهاء الحرب، وقد وصفه بـ" المتشدد وغير الواضح".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله، إن "إيران أرسلت رداًّ متشدداً على اقتراح إنهاء الحرب وليس واضحا هل يسمح بحل دبلوماسي".

وكان موقع أكسيوس الأميركي، قد أشار في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى أن مفاوضات تجري بصورة غير مباشرة بين أميركا وإيران عبر وسطاء من باكستان ومصر وتركيا حول بنود وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوماً قد يفضي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، عصر اليوم الاثنين، بإرسال طهران ردّها المتكون من 10 بنود إلى واشنطن بشأن إنهاء الحرب.

وذكرت وكالة "إرنا"، أنه "بعد أسبوعين من المراجعات الشاملة على أعلى مستويات النظام، أرسلت إيران ردها على المقترح الأميركي بإنهاء الحرب إلى باكستان".

وأضافت، نقلا عن مصاردها، أن "إيران، في هذا الرد المكون من عشر فقرات، استندت إلى تجاربها السابقة، ورفضت وقف إطلاق النار"، مؤكدةً على "ضرورة إنهاء الحرب نهائياً مع احترامها لمطالب إيران".

وأشارت الوكالة، إلى أن الرد يتضمن مجموعة من المطالب الإيرانية، من بينها إنهاء النزاعات في المنطقة، ووضع بروتوكول للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، وإعادة الإعمار، ورفع العقوبات.