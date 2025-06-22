مسؤول أميركي: قاذفات B-2 الأميركية شاركت في ضرب المواقع النووية الإيرانية

شفق نيوز/ كشف مسؤول أميركي لوكالة "رويترز"، أن الهجمات الجوية التي استهدفت منشآت نووية داخل إيران، فجر الأحد، نُفذت باستخدام قاذفات الشبح الاستراتيجية الأميركية من طراز "بي-2" (B-2 Spirit).

في السياق ذاته، أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت الحكومة الإسرائيلية مسبقاً بنية تنفيذ الضربة، في إطار التنسيق الأمني والعسكري المشترك بين البلدين.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان ترامب شخصياً عن "نجاح العملية العسكرية"، ودعوته لما وصفه بـ"بداية وقت السلام"، في وقت لا تزال فيه طهران تلتزم الصمت الرسمي حيال ما جرى، وسط توقعات برد إيراني قد يُشعل مزيداً من التصعيد في المنطقة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، تنفيذ هجوم جوي استهدف ثلاثة مواقع نووية داخل إيران، شملت منشآت "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، مؤكداً أن العملية نُفذت بنجاح وعادت جميع الطائرات المشاركة بسلام إلى قواعدها خارج المجال الجوي الإيراني.

وقال ترامب في منشور على منصته الرسمية "تروث" إن الهجوم تضمن "حمولة كاملة من القنابل" أسقطت على الموقع الأساسي في فوردو، مشيداً بما وصفه بـ"الإنجاز العسكري الفريد" للقوات الأميركية، ومضيفاً أن "لا جيش آخر في العالم كان يمكنه تنفيذ عملية كهذه".

وختم ترامب تصريحه بالقول: "الآن هو وقت السلام"، في إشارة إلى دعوة لمرحلة جديدة بعد التصعيد العسكري، دون أن يشير إلى أي نية لمزيد من العمليات أو لردود الفعل المحتملة من الجانب الإيراني.