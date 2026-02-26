مسؤول أميركي: الخطط العسكرية تأخذ في الاعتبار تداعيات سقوط النظام في إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفاد مسؤول أميركي، يوم الخميس، بأن الخطط العسكرية تأخذ في الاعتبار تداعيات سقوط النظام في إيران

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام: الخطط العسكرية التي وفرت للرئيس دونالد ترمب تراوح بين الضربة المحدودة وإسقاط النظام".

وأكد أن "حاملة الطائرات فورد ستصل إلى منطقة الشرق الأوسط قبل نهاية الأسبوع"، مبينا "نعتقد أنه لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية في التعامل مع برنامج إيران النووي".

وكان التلفزيون الإيراني، أعلن قبل قليل، عن انطلاق المرحلة الثانية من جولة المفاوضات الثالثة مع واشنطن في جنيف.

وكانن وسائل إعلام أجنبية، أفادت قبل قليل، بأن أميركا تصر على "تقييد" تخصيب اليورانيوم الإيراني، خلال محادثات جنيف، في حين أكدت أن طهران تطرح فكرة تخفيض التخصيب وليس تقييده.

ونقلت قناة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن واشنطن أصرّت خلال محادثات جنيف على "تقييد" تخصيب اليورانيوم الإيراني.