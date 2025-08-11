مسؤول أمريكي يلتقي الشرع ويبحث معه "التطبيع مع إسرائيل" ووضع السويداء

شفق نيوز- دمشق

بحث عضو الكونغرس الأميركي من أصل سوري إبراهيم حمادة، يوم الاثنين، الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في دمشق ملف التطبيع مع إسرائيل وإيصال المساعدات إلى السويداء.

وذكر مكتب عضو الكونغرس الأميركي، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "حمادة أجرى زيارة إلى دمشق استمرت ست ساعات التقى خلالها بالرئيس الشرع، لمناقشة ملفات إنسانية وسياسية، بينها جهود إعادة جثامين أميركيين إلى بلادهم وسبل تيسير إيصال المساعدات إلى محافظة السويداء".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث جهود إعادة جثمان الناشطة الأميركية كايلا مولر، إلى عائلتها في ولاية أريزونا، فضلاً عن الدعوة إلى إقامة ممر إنساني آمن يتيح إيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى محافظة السويداء"، مؤكداً "مناقشة سبل دفع سوريا نحو التطبيع مع إسرائيل والانضمام إلى اتفاقيات أبراهام".

وأشار إلى أن "اللقاء تناول أيضاً التأكيد على أن إقامة أمن وسلام شاملين لكافة المكونات داخل سوريا يمثل الطريق لإقامة سوريا موحَّدة تعكس فسيفساء المجتمع السوري، بالاضافة إلى دعم خطوات إدارتي الرئيس دونالد ترامب، لرفع بعض العقوبات بهدف تسهيل إعادة الإعمار، مع إبقاء دور الكونغرس في مراقبة التزامات سوريا تجاه الولايات المتحدة".

وجاءت الزيارة في وقت يزداد فيه التفاعل الإقليمي والدولي حول سوريا وقضايا إعادة الارتباط الدبلوماسي والإنساني، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الرئاسة في دمشق على تفاصيل الاجتماع.