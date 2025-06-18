مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات فورد ستنضم لأسطول المتوسط ولم نرسل قاذفات "بي 2"

شفق نيوز/ أكد مسؤول أمريكي، يوم الأربعاء، أن حاملة الطائرات "فورد" ستنضم لأسطول المتوسط، فيما نفى إرسال قاذفات "بي 2" للشرق الأوسط.

وقال المسؤول، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن "إسرائيل تعترض معظم الصواريخ الإيرانية لكن عددا منها نجح في اختراق منظومات الدفاع".

وأكد "لم تتوجه أي من قاذفات "بي 2" إلى منطقة الشرق الأوسط بعد"، مبينا أن "حاملة الطائرات فورد ومجموعتها الضاربة ستوفر الحماية لقواتنا وتعزز من إجراءات الردع".

وتابع "حاملة الطائرات فورد تنضم قريبا إلى الأسطول السادس في المتوسط وفق جدول مسبق"، مضيفا أن "القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط اتخذت إجراءات الحماية القصوى".

ولفت إلى أن"تقديرنا هو ان إيران ووكلاءها سيهاجمون قواتنا في حال توجيه الولايات المتحدة ضربة لإيران".

واستطرد "لا أحد يعرف ما سيفعله ترامب بشأن إيران والخيارات بين المفاوضات وتوجيه ضربة عسكرية".