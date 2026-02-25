مسؤول في حزب الله: لن نتدخل إذا وجّهت ضربة "محدودة" لإيران

شفق نيوز- بيروت

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، يوم الأربعاء، عن مسؤول في حزب الله اللبناني، أن الحزب لن يتدخل إذا وجهت واشنطن "ضربة محدودة" لإيران.

وقال المسؤول إن الحزب المدعوم من طهران لا يعتزم التدخل عسكرياً إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات “محدودة” الى إيران، مع تحذيره من “خط أحمر” هو استهداف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وأوضح المسؤول الذي تحفظ عن ذكر هويته “إذا كانت الضربات الاميركية لإيران محدودة، فموقف حزب الله هو عدم التدخل عسكرياً. لكن إن كان هدفها إسقاط النظام الايراني أو استهداف شخص المرشد آية الله علي خامنئي، فالحزب سيتدخل حينها”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أكد في وقت سابق الأربعاء، أنه يفضل حل المواجهة مع إيران عبر الوسائل الدبلوماسية، لكنه حذر من أنه لن يسمح أبدا لطهران بتطوير سلاح نووي.

ورد ترمب بشأن إمكانية توجيه ضربة محدودة لإيران للضغط للتوصل إلى اتفاق، قائلاً: أدرس الأمر.

وأفاد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، يوم الأربعاء، بأن مصير المفاوضات النووية سيتضح الخميس وأنه لم يتخذ أي قرار بإرسال اليورانيوم المخصب إلى روسيا.

بينما أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن هناك خشية في إسرائيل من احتمال أن ينهي الرئيس الأميركي دونالد ترمب المواجهة مع إيران باتفاق سطحي وسريع يشبه ما حدث مع الحوثيين.