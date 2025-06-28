مسؤول في "حزب الله".. إسرائيل تكشف هوية المستهدف جنوب لبنان

شفق نيوز – الشرق الأوسط

أفاد الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، باستهداف مسؤول الصواريخ المضادة للدروع في "حزب الله" جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس" إن الجيش "قضى على (الإرهابي) حسن محمد حمودي، المسؤول عن الصواريخ المضادة للدروع في منطقة بنت جبيل"، وذلك في غارة نُفذت في منطقة كونين بجنوب لبنان في وقت سابق من اليوم السبت.

وأضاف أدرعي أن حمودي كان قد "شارك في التخطيط لإطلاق قذائف مضادة للدروع باتجاه إسرائيل خلال الحرب الجارية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن طائرة مسيرة إسرائيلية، استهدفت دراجة نارية في بلدة محرونا جنوبي البلاد، فيما تفيد معلومات أولية بأن الضربة أسفرت عن سقوط ضحية.

وقبل ذلك، قتل شخص بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، على ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، رغم سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

ونص وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومترا من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة "اليونيفيل".