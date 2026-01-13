مسؤول صحي إيراني: ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 3 آلاف

شفق نيوز- طهران

كشف مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، أن ‏عدد القتلى في الاحتجاجات ارتفع إلى 3 آلاف على الأقل، بينهم مئات من أفراد قوات الأمن.

وقال المسؤول الصحي الإيراني لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن "عدد القتلى جراء احتجاجات إيران يقترب من 3 آلاف شخص"، مشيراً إلى أن "هذه الأرقام تعكس حجم التصعيد الذي شهدته الشوارع الإيرانية خلال الأيام الماضية".

وأوضح أن الضحايا سقطوا في عدة محافظات، وسط اشتباكات وأعمال عنف متبادلة، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول أعمارهم أو طبيعة إصاباتهم.

وأضاف المسؤول، أن المستشفيات والمراكز الطبية تعرضت لضغوط كبيرة نتيجة تدفق أعداد كبيرة من المصابين فى احتجاجات إيران، ما تسبب في استنزاف الطواقم الطبية والإمكانات المتاحة، خاصة في المدن الكبرى ومنها طهران.

وأشار إلى أن القطاع الصحي يعمل في ظروف استثنائية، في ظل صعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتأثرة بالاحتجاجات.

من جهته أفاد موقع "هرانا" لرصد حقوق الإنسان في إيران، الثلاثاء، بأن عدد القتلى المؤكد في الاحتجاجات ارتفع إلى 2003.

وعلى خلفية تعامل طهران مع الاحتجاجات التي تشهدها المدن الإيرانية، استدعت كلاً من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبلجيكا وإسبانيا، الثلاثاء، السفراء الإيرانيين لديها بسبب ما عدته "قمعاً للاحتجاجات والمتظاهرين".

ويأتي هذا التحرك في إطار ضغوط أوروبية متزايدة على طهران، وسط دعوات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان عدم إفلاتها من المساءلة الدولية.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما وصفهم بـ"الوطنيين الإيرانيين" إلى مواصلة الاحتجاج و"السيطرة على مؤسساتهم"، مطالباً بـ"حفظ أسماء" من وصفهم بـ"القتلة والمعتدين"، ومؤكداً أنهم "سيدفعون ثمناً باهظاً".

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين أُلغيت إلى أن يتوقف ما وصفه بـ"القتل العبثي للمتظاهرين"، مشيراً إلى أن "المساعدة في الطريق".

وتشهد إيران احتجاجات منذ أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025، اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم، قبل أن تمتد إلى عدة مدن.