مسؤول سوري: التعاون الأكاديمي مع العراق عزز جودة التعليم ونشر البحوث

شفق نيوز- دمشق

كشف مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق مروان الراعي، يوم الأحد، أن التعاون الأكاديمي بين العراق وسوريا، أنعكس إيجابيا على جودة التعليم في بلاده.

وقال الراعي، لوكالة شفق نيوز، إن "التعاون الأكاديمي بين سوريا والعراق يشكّل ركيزة أساسية في تعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين البلدين".

وأضاف أن "هذا التعاون يتأثر بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الرغبة المتزايدة لدى الطلاب والأساتذة في خوض تجارب تعليمية وبحثية مشتركة".

وأوضح الراعي أن "الجامعات، ولا سيما جامعة دمشق، تلعب دورًا محوريًا في بناء هذا التعاون وتطويره بما يخدم جودة التعليم والبحث العلمي في كلا البلدين".

وتابع أن "التعاون الأكاديمي بين سوريا والعراق أسهم بشكل ملموس في تعزيز العلاقات الثقافية والسياسية، إلى جانب دوره في تبادل المعرفة والخبرات في مختلف المجالات العلمية، ما انعكس إيجابًا على جودة التعليم والبحث العلمي"، مؤكدا أن "مكتب التصنيف في جامعة دمشق يتلقى العديد من الأمثلة العملية على هذا التعاون، من بينها الإشراف المشترك على الرسائل العلمية، والمشاركة في تقييم الأطروحات بين جامعة دمشق وعدد من الجامعات العراقية".

ولفت إلى أنه "هناك توجهًا متناميًا نحو إطلاق برامج ومشاريع أكاديمية مشتركة، تشمل تبادل الأساتذة والطلاب، وتنفيذ مشاريع بحثية في مجالات متعددة مثل العلوم الإنسانية، والهندسة، والطب"، مبينا أن "التعاون البحثي يظهر بوضوح في النشر العلمي".

واستطرد أنه "خلال العامين والنصف الماضيين فقط، نُشر أكثر من 125 بحثًا علميًا لطلاب كلية الزراعة في جامعة دمشق ضمن مجلات علمية عراقية، إلى جانب أبحاث مشتركة أخرى في مجلات البلدين".

وفيما يتعلق بتبادل الكوادر الأكاديمية، أوضح أن "الاتفاقيات مع الجامعات العراقية شملت تبادل الأساتذة والطلاب والباحثين، الأمر الذي أسهم في إثراء التجربة الأكاديمية والثقافية، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود أثر سلبي تمثل في انتقال عدد كبير من الأساتذة السوريين للعمل في الجامعات والمراكز البحثية العراقية، ما أدى إلى حدوث نقص في الكوادر داخل بعض الجامعات السورية".

وأكد الراعي أن التعاون الأكاديمي أسهم في تطوير البحث العلمي من خلال توفير موارد مشتركة وتعزيز المشاريع البحثية، وأن هذا التعاون تحقق بصورة فعلية مع جامعة دمشق التي أُدرجت ضمن أدلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق، لتكون الجامعة السورية الوحيدة التي تحظى بهذا الاعتماد".