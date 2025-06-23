إيران تبدأ هجومها على القواعد الأمريكية في قطر والبحرين والكويت

شفق نيوز/ شنت إيران، يوم الإثنين، هجوما على القواعد الأمريكية في قطر والكويت والبحرين.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "إيران بدأت هجوما ضد القواعد الأمريكية في البحرين والكويت وقطر".

وأضافت أن "قطر استهدفت يـ6 صواريخ".

يشار إلى أن قطر أوقفت مساء اليوم، رحلاتها الجوية وأغلقت مجالها الجوي.

وقد أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، برفع حالة التأهب السفارة والقواعد العسكرية الأمريكية في العراق، على خلفية التصعيد الإقليمي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم رفع حالة التأهب في القواعد العسكرية والسفارة الأمريكية بالعراق تحسباً من هجمات محتملة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.