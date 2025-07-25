مسؤول إسرائيلي عن بلاده: أصبحت معزولة في العالم جراء الحروب

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، يوم الجمعة، عن فقدان بلاده مكانتها العالمية وثقة شعبها الداخلية جراء الحروب الأخيرة التي خاضتها.

وقال باراك في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "إسرائيل اليوم لم تعد تلك التي نعرفها، الحلم الصهيوني والمصداقية الدولية ينهاران".

وأضاف أن "إسرائيل تتجه نحو العزلة في المجتمع الدولي، والأغلبية فقدت ثقتها في الحكومة، في مثل هذه الظروف، الطريق الوحيد للخلاص هو العصيان المدني وإضراب عام لتغيير الحكومة أو إجبار رئيس الوزراء على الاستقالة".

وحذر باراك، من أن إسرائيل منخرطة في "حرب استنزاف" في غزة وهي الآن "عالقة في مستنقع لا نهاية له"، منتقداً أداء حكومة نتنياهو بالقول إن "الدماء تُسفك، عائلات الجنود الاحتياط تتدمر، والرهائن تُترك بسبب تمسك الحكومة بالسلطة".