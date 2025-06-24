مسؤول إسرائيلي سابق ينتقد وقف إطلاق النار مع إيران: سيقودنا لحرب أسوأ

شفق نيوز/ انتقد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، يوم الثلاثاء، على خلفية وقف إطلاق النار مع إيران، فيما أشار إلى أن نظام إيران لا ينوي التنازل لا عن تخصيب اليورانيوم.

وقال ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، في منشور على منصة "إكس"، إنه "في ظل الإنجازات العسكرية المذهلة التي حققها جيش الدفاع الإسرائيلي والموساد في الحرب ضد إيران، فإن النهاية تحمل في طياتها مرارةً وحزناً بالغين".

وأضاف أنه "بدلاً من الاستسلام غير المشروط، دخل العالم في مفاوضات صعبة ومملة، في حين أن نظام إيران لا ينوي التنازل لا عن تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، ولا عن إنتاج وتجهيز الصواريخ الباليستية، ولا عن دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة وحول العالم".

وأشار إلى أنه "في بداية الحرب، حذرتُ من أنه لا يوجد ما هو أخطر من ترك أسد جريح"، مجدداً انتقاده لوقف إطلاق النار خاصة في ظل عدم "وجود اتفاق واضح".

كما تابع ليبرمان، قائلاً: "ذلك سيقود تل أبيب بالتأكد إلى حرب أخرى بعد عامين أو ثلاثة أعوام، وفي ظروف أسوأ بكثير".

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، مساء يوم أمس الاثنين، بأن طهران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة العديد الجوية في قطر، رداً على الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.