واشنطن تستضيف أولى المفاوضات "المباشرة" بين إسرائيل ولبنان الثلاثاء المقبل

شفق نيوز - واشنطن

كشف مسؤول أميركي رفيع المستوى، يوم الجمعة، عن تحديد موعد انطلاق أول جولة مفاوضات "مباشرة" بين تل أبيب وبيروت، والمقرر عقدها منتصف الأسبوع المقبل في العاصمة الأميركية واشنطن.

وتهدف هذه المفاوضات، بحسب المسؤول، إلى التوصل لاتفاق نهائي لإيقاف الغارات الجوية العنيفة التي تشنها إسرائيل على الأراضي اللبنانية، ووضع حد للعمليات العسكرية المستمرة منذ نحو 40 يوماً.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن المسؤول قوله، إن "الاجتماع الأول للمفاوضات المباشرة سينعقد يوم الثلاثاء المقبل في مقر وزارة الخارجية الأميركية"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي إدارة الرئيس ترمب لفرض تهدئة شاملة وتفكيك الأزمات المتداخلة في الشرق الأوسط.

في غضون ذلك صرحت مصادر أخرى لهيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه بتغيير سياسة "الهجمات" على لبنان بناء على طلب من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب.