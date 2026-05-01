ترمب يطرح خطة جديدة لفتح هرمز و"التايمز" تنتقده: يخطئ في فهم إيران

شفق نيوز- واشنطن

كشف مسؤول رفيع في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب "خطة جديدة" تهدف إلى إعادة الانسيابية الملاحية في مضيق هرمز، تزامناً مع تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية في هذا الشريان الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

ونقل موقع "بوليتيكو" الأميركي عن المسؤول قوله، إن الاستراتيجية الجديدة تقضي بتشديد الحصار على الموانئ الإيرانية بالتنسيق مع الحلفاء الإقليميين والدوليين؛ بهدف فرض تكاليف "باهظة" على طهران لارغامها على إنهاء عرقلة حركة السفن في المضيق.

وأضاف المسؤول أن الخطة تضع تأمين سلاسل إمداد الطاقة في صدارة الأولويات الأميركية، مشدداً على أن واشنطن لن تسمح باستمرار تهديد الممرات المائية الدولية في الشرق الأوسط.

في نفس السياق، قالت صحيفة "تايمز"، البريطانية إن ترمب يصر على أن حصاره البحري سيجبر طهران على الاستسلام، لكن الحسابات تبدو مختلفة تماما لدى الجانب الآخر.

وأوضحت أن طهران تعتقد أنها قادرة على تحمل التداعيات الاقتصادية للحصار، لكن ترمب لا يستطيع الاستمرار في تجاهل ارتفاع أسعار الوقود المحلية مع اقترابه من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وهو يعاني من أدنى مستويات التأييد خلال ولايته الحالية.

وأشارت إلى أن النظام الإيراني يرى أنه قد يتطلب جولة أخرى من القتال لإقناع ترمب بأن العمل العسكري لن يفتح مضيق هرمز أو يجبر إيران على الاستسلام.

كما تابعت الصحيفة، حديثها بالقول إن "الخيار الأرجح لترمب قد يكون سلسلة من الضربات على البنية التحتية الإيرانية حسبما هدد، ثم إنهاء الحرب من جانب واحد بإعلان النصر، ولكن قد يحبط الإيرانيون هذه الخطة".