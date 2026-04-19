مسؤولون إيرانيون يتهمون القوات الأميركية بخرق الهدنة ويرفضون أي "إملاءات" من واشنطن

شفق نيوز- طهران

اتهم مسؤولون إيرانيون، مساء اليوم الأحد، القوات الأميركية بخرق الهدنة وإطلاق النار على سفينة تجارية إيرانية، وفيما أكدوا رفض طهران لأي "إملاءات" من قبل واشنطن، أشاروا إلى أن المعطيات لن تثمر عن مفاوضات مجدية.

ونقلت وكالة "مهر" عن مصدر إيراني قوله، إن "القوات الأميركية أطلقت النار على سفينة تجارية إيرانية لإجبارها على العودة، إلا أن تدخلاً سريعاً من قبل الحرس الثوري أجبر القوات الأميركية على التراجع والانسحاب من المنطقة".

فيما أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، نقلاً عن مصدر مسؤول، قوله: "في الظروف الحالية لا يبدو أن هناك أفقاً واضحاً لمفاوضات مثمرة".

وتابع المصدر: "مبالغة واشنطن في مطالبها والحصار البحري والخطاب التهديدي حالوا دون تقدم في المفاوضات".

بدوره أكد رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أنه "لا تغيير في مواقفنا في كل ما يخص مصالح إيران الوطنية".

وأضاف: "فريقنا الدبلوماسي في المفاوضات لن يقبل أي إملاءات عليه. يجب أن تؤدي المفاوضات إلى نتائج ملموسة بالنسبة لإيران، ولن نقبل من المفاوضات ما هو مبني على المصلحة الوطنية".

وشدد عزيزي: "على واشنطن أن تقبل النظام الجديد لتسيير العمل في مضيق هرمز".