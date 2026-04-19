مسؤولون إيرانيون: مضيق هرمز يخضع لنظام جديد

شفق نيوز- طهران

أكدت طهران، عبر تصريحات لمسؤولين كبار، يوم الأحد، وجود نظام جديد يحكم مضيق هرمز، وأن فرض الأمن "انتهى".

وقال مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية: عصر فرض الأمن من وراء المحيطات انتهى.

وأكد ولايتي: "اليوم، لا يقتصر ضمان أمن هرمز وملقا على سلطتنا وسلطات شركائنا الاستراتيجيين فحسب، بل إن أمن باب المندب أيضاً في أيدي أنصار الله (الحوثيين)".

كما نقلت وكالة إيرنا عن مسؤول بمكتب الرئيس الإيراني، أن "نظام جديد بات يحكم مضيق هرمز وكان على الدول القلقة أن تدرك ذلك".

بالمقابل، أشارت القوة الجوفضائية بالحرس الثوري، إلى أن "سرعة تجديد منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات أعلى مما كانت عليه قبل الحرب".

وتأتي هذه التطورات، تزامناً مع إعلان المتحدث العسكري باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني يوم أمس، إعادة إغلاق مضيق هرمز كما كان الحال خلال النزاع العسكري الذي شهدته المنطقة طيلة 40 يوماً.

وأكد المتحدث أن المضيق سيبقى تحت إدارة القوات المسلحة وبمراقبة مشددة، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع مرهون بعدم التزام الولايات المتحدة بضمان حرية حركة السفن من وإلى إيران.