مسؤولون إيرانيون: الهجمات ستمتد الى القواعد الامريكية في المنطقة

شفق نيوز/ صرح مسؤولون إيرانيون كبار، يوم السبت، بأن الهجمات التي تشنها قوات بلادهم على إسرائيل ستستمر وستتوسع خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، عن المسؤولين قولهم، إن: رد الليلة الماضية على اسرائيل كان محدودا، وإن الهجمات ستمتد الى القواعد الامريكية في المنطقة.

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإيراني: إطلاقنا الصاروخي القادم سيكون بنحو 2000 صاروخ، مضيفا أن هجماتنا الصاروخية على إسرائيل ستكون 20 ضعفا من الهجمات السابقة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم، بسقوط ثلاثة قتلى وإصابة العشرات جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على تل أبيب، ردا على الهجمات الإسرائيلية على طهران.

وأطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ الفرط صوتية بإتجاه إسرائيل، وسط حديث عن استهدافها منطقة إستراتيجية مهمة في تل أبيب، فيما نفذت بالمقابل إسرائيل ضربات جوية على مدن إيرانية.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد أفادت ، فجر السبت، بأن الهجوم الصاروخي الإيراني الخامس استهدف وسط إسرائيل، حيث سقطت صواريخ في منطقة تل أبيب الكبرى، في مدينة ريشون لتسيون.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن إيران أطلقت 3 رشقات من الصواريخ باتجاه إسرائيل خلال فترة زمنية قصيرة بلغت نحو 15 دقيقة، وتمكنت قوات الدفاع الجوي الإسرائيلية من اعتراض عشرات الصواريخ في سماء وسط وشمال البلاد.