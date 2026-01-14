مسؤولون أوروبيون: الضربة الأميركية لإيران قد تحدث خلال الـ24 ساعة المقبلة

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤولين أوروبيين، يوم الأربعاء، بأن التدخل الأميركي في إيران قد يحدث خلال الساعات الـ24 المقبلة، فيما أشارت صحفية "نيويورك تايمز" إلى أن البنتاغون قدم للرئيس الأميركي دونالد ترمب خيارات للأهداف في إيران تمهيداً لاستهدافها.

وبحسب ما نقلت الصحفية عن مسؤولين أميركيين فإن "البنتاغون قدم لترمب خيارات لأهداف بإيران تشمل برنامجها النووي ومواقع الصواريخ"، لكنها أوضحت أن "خيارات الهجوم الإلكتروني وضرب جهاز الأمن الإيراني أكثر ترجيحاً من غيرها".

كما أشارت الصحيفة الأميركية نقلاً عن مسؤولين في البنتاغون قولهم: "لدينا غواصة واحدة على الأقل مزودة بصواريخ إلى جانب ثلاث مدمرات مزودة بالصواريخ في منطقة الشرق الأوسط، وأن حاملة الطائرات روزفلت دخلت مؤخراً البحر الأحمر".

وكان تقرير لوكالة "رويترز" ترجمته وكالة شفق نيوز نقل عن ثلاثة دبلوماسيين قولهم إن بعض الأفراد تلقوا توصية بمغادرة قاعدة العديد الأميركية في قطر بحلول مساء اليوم الأربعاء، برغم عدم وجود مؤشرات حتى الآن على عملية إجلاء واسعة للقوات على غرار ما جرى في الساعات التي سبقت هجوماً صاروخياً إيرانياً في حزيران/ يونيو 2025.

وأضاف أحد الدبلوماسيين أن التوصية هي بالمغادرة بحلول مساء اليوم، واصفاً هذه الخطوة بأنها "تغير في الموقف وليس إجلاء منظماً".

وبحسب التقرير، فإنه لم تكن هناك مؤشرات على تحرك كبير للقوات من قاعدة العديد إلى ملعب كرة قدم ومركز تجاري مجاورين مثلما جرى في العام الماضي قبل أن تستهدف إيران القاعدة بالصواريخ، رداً على الغارات الأميركية على مواقع نووية إيرانية.

وأكد مكتب الإعلام الدولي بدولة قطر، مساء الأربعاء، أن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة "العديد" الجوية الأميركية هي إجراءات يتم اتخاذها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

وقال مسؤول إيراني كبير، إن بلاده حذرت جيرانها الذين يستضيفون قوات أميركية بأنهم عرضة للاستهداف إذا شنت الولايات المتحدة هجمات على طهران، وفق ما نقلته "رويترز".

وبحسب المسؤول نفسه، فإن "طهران أبلغت دول المنطقة، من السعودية والإمارات إلى تركيا، أن القواعد الأميركية في تلك الدول ستتعرض للهجوم" إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران.

وأمس أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه ألغى جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين "لحين توقف قتل المحتجين"، داعياً المشاركين في الاحتجاجات إلى مواصلة المظاهرات، وأكد لهم أن "المساعدة قادمة".

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين في دول خليجية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت حلفاءها بأن الهجوم على إيران أصبح "محتملاً أكثر من عدمه".