مسؤولون أميركيون: إيران قد تغلق هرمز لمدة تصل لـ6 أشهر

شفق نيوز- واشنطن

كشفت وسائل إعلام أميركية، نقلا عن مسؤولين، يوم الجمعة، أن إيران بإمكانها إغلاق مضيق هرمز لمدة تصل إلى 6 أشهر، فيما بينوا أن "الازمة ليس لها حل واضح".

وقالت سي إن إن عن مسؤولين بالاستخبارات الأميركية: العوامل التي تحدد مدة إغلاق مضيق هرمز تتغير بشكل شبه يومي، وأن تقييم استخبارات الدفاع خلص إلى أن إيران قد تستطيع إبقاء مضيق هرمز مغلقا من شهر إلى 6 أشهر".

وأضافت أن نقلا عن مسؤول استخباراتي أميركي: نفوذ إيران في ما يتعلق بمضيق هرمز معضلة أساسية وليس لها حل واضح".

كما بينت بلومبرغ، عن مصدر مشارك في اتصالات مباشرة مع طهران: إيران غير مستعدة لمناقشة فتح مضيق هرمز أثناء تعرضها للهجوم.