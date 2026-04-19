مسؤولون أميركيون: حجم التهديد جراء الألغام الإيرانية في هرمز "غير واضح"

شفق نيوز- واشنطن

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الأحد، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن حجم "التهديد" جراء الألغام الإيراني في هرمز "غير واضح".

وأضافت، عن المسؤولين: نستخدم وسائل مأهولة وغير مأهولة لإزالة الألغام في مضيق هرمز".

وبالمقابل، أشارت بيانات موقع مارين ترافيك، إلى أن ناقلتي غاز تعودان أدراجهما إلى مياه الخليج بعد محاولتهما عبور مضيق هرمز.

وتأتي هذه التطورات، تزامناً مع إعلان المتحدث العسكري باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني يوم أمس، إعادة إغلاق مضيق هرمز كما كان الحال خلال النزاع العسكري الذي شهدته المنطقة طيلة 40 يوماً.

وأكد المتحدث أن المضيق سيبقى تحت إدارة القوات المسلحة وبمراقبة مشددة، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع مرهون بعدم التزام الولايات المتحدة بضمان حرية حركة السفن من وإلى إيران.