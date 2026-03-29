مسؤولون أميركيون: البنتاغون يجهز خططاً لعمليات برية محتملة في إيران

صرّح مسؤولون أميركيون، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ​تستعد لعمليات برية ​تستمر لأسابيع في إيران، وفقا لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

وذكرت ⁠الصحيفة أن الخطط قد ​تشمل هجمات تنفذها ​العمليات الخاصة وقوات المشاة التقليدية. وقالت الصحيفة إنه لا ​يزال من غير ​المؤكد ما إذا كان الرئيس ‌دونالد ⁠ترامب سيوافق على أي من هذه الخطط.

ونشرت إدارة ترامب قوات مشاة ​البحرية ​الأمريكية ⁠في الشرق الأوسط مع دخول الحرب ​في إيران أسبوعها ​الخامس، ⁠كما تخطط لإرسال آلاف الجنود من الفرقة الـ ⁠82 ​المحمولة جوا ​التابعة للجيش الأمريكي إلى المنطقة.