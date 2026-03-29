مسؤولون أميركيون: البنتاغون يجهز خططاً لعمليات برية محتملة في إيران
شفق نيوز - متابعة
صرّح مسؤولون أميركيون، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تستعد لعمليات برية تستمر لأسابيع في إيران، وفقا لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست".
وذكرت الصحيفة أن الخطط قد تشمل هجمات تنفذها العمليات الخاصة وقوات المشاة التقليدية. وقالت الصحيفة إنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيوافق على أي من هذه الخطط.
ونشرت إدارة ترامب قوات مشاة البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط مع دخول الحرب في إيران أسبوعها الخامس، كما تخطط لإرسال آلاف الجنود من الفرقة الـ 82 المحمولة جوا التابعة للجيش الأمريكي إلى المنطقة.