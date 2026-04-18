مسؤولون عسكريون اميركيون: الحرس الثوري شن 3 هجمات على سفن تجارية بمضيق هرمز

شفق نيوز - واشنطن/لندن/ طهران

كشف مسؤولون عسكريون اميركيون، أن الحرس الثوري الإيراني شن 3 هجمات استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز، اليوم السبت، مع اعادة طهران إغلاقه أمام حركة الملاحة البحرية.

من جانبها أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية، أنها تلقت تقارير تفيد بتعرض سفينة حاويات لهجوم على بعد 25 ميلا بحريا شمال شرقي سلطنة عمان مما ألحق أضرارا ببعض الحاويات دون إصابات بشرية.

بدورها أشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن مروحيات "أباتشي" تنفذ دوريات في أجواء مضيق هرمز لتوفير الدعم لحرية الملاحة.

وفي سياق متصل قال محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني في تصريحات صحفية، إن إدارة مضيق هرمز بيد إيران، مشدداً على أنه "إما أن يمنحونا حقنا بالمفاوضات، أو سننتزعه في الميدان"، في إشارة إلى رفض طهران فرض رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب حصاراً على الموانئ البحرية الإيرانية رغم سريان وقف إطلاق النار والركون إلى طاولة التفاهمات التي تحتضنها إسلام آباد بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل بالمنطقة.

يأتي هذا تزامناً مع إعلان المتحدث العسكري باسم مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني في وقت سابق من اليوم، إعادة إغلاق مضيق هرمز كما كان الحال خلال النزاع العسكري الذي شهدته المنطقة طيلة 40 يوماً، مؤكداً أن المضيق سيبقى تحت إدارة القوات المسلحة و بمراقبة مشددة، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع مرهون بعدم التزام الولايات المتحدة بضمان حرية حركة السفن من وإلى إيران.