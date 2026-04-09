مسؤولون إسرائيليون يقرون بـ"فشل" تحقيق أهداف الحرب على إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مسؤولين، يوم الخميس، بعدم تحقيق الأهداف الرئيسية للحرب على إيران، مؤكدة أن التهديد النووي الذي شكل دافعاً أساسياً للعملية لا يزال قائماً.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين، قولهم إن "إسرائيل لم تحقق أهداف الحرب بإيران"، مشيرين إلى أن "خطر التهديد النووي الذي بدأنا الحرب من أجله لا يزال مستمراً".

وفي السياق ذاته، أكد مصدر أمني للقناة ذاتها أن "كل الأهداف المركزية من الحرب على إيران لم تتحقق".

ويأتي ذلك في ظل اتهامات إيرانية لإسرائيل بخرق وقف إطلاق النار عبر شن هجوم واسع على لبنان، فيما تؤكد إسرائيل والولايات المتحدة أن الساحة اللبنانية لا تندرج ضمن الاتفاق، ما يزيد من هشاشة التهدئة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الثلاثاء الماضي، تعليق العمليات لمدة أسبوعين، معتبراً أن بلاده حققت "انتصاراً كاملاً وشاملاً"، ووصف الاتفاق بأنه خطوة نحو السلام العالمي استناداً إلى مقترح تفاوضي من عشر نقاط.