مسؤولون إسرائيليون: جرت محاولة اغتيال المرشد الإيراني وبيزشكيان ونتحقق من النتائج

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد مسؤولون إسرائيليون، يوم السبت، بأن محاولة اغتيال جرت للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إضافة إلى شخصيات بارزة أخرى في الأوساط السياسية والعسكرية الإيرانية.

ونقلت "أكسيوس" عن المسؤولين الإسرائيليين أن "المرشد الإيراني والرئيس بزشكيان كانا من بين الأهداف التي طالتها الغارات الإسرائيلية"، مشيرين إلى أن "التحقيق لا يزال جارياً للتأكد من نتائج الهجمات".

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "علي شمخاني مستشار المرشد الأعلى كان من بين المستهدفين في عمليات الاغتيال".

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في أمان".

يشار إلى أن تقارير إيرانية، ذكرت صباح اليوم السبت، أن الرئيس مسعود بزشكيان بصحة جيدة، عقب القصف الإسرائيلي-الأميركي الذي طال مواقع قرب مقر الرئاسة في طهران.

فيما أكد مسؤول إيراني، بحسب "رويترز"، أن علي خامنئي نُقل إلى مكان آمن خارج العاصمة، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

كما نقلت رويترز عن مصدر أن "الهدف الرئيسي للموجة الأولى من الهجمات الأميركية-الإسرائيلية كان استهداف مسؤولين إيرانيين".

وكانت إسرائيل قد أعلنت صباح اليوم تنفيذ هجوم وصفته بـ"الاستباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تهدف إلى تفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.