مسؤولان: زودت سفناً بألغام بحرية لإغلاق مضيق هرمز

شفق نيوز – واشنطن

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن الجيش الإيراني قام بتزويد سفن في الخليج العربي بألغام بحرية خلال الشهر الماضي، في خطوة تأتي وسط تصاعد المخاوف في واشنطن من نية طهران إغلاق مضيق هرمز عقب الهجمات الإسرائيلية على مواقع داخل إيران.

وقال المسؤولان، اللذان فضّلا عدم الكشف عن هويتهما نظراً لحساسية المعلومات الاستخباراتية، إن هذه التحركات التي لم يُكشف عنها مسبقًا رُصدت من قبل الاستخبارات الأمريكية بعد الهجوم الصاروخي الأول الذي شنته إسرائيل على إيران في 13 حزيران/يونيو.

وهددت إيران مرارًا بإغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الضيق الذي يمثل ممرًا حيويًا لربع تجارة النفط العالمية.

وخلال الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، وافق البرلمان الإيراني على قرار يقضي بإغلاق المضيق، وفوض المجلس الأعلى للأمن القومي باتخاذ القرار النهائي، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تهدئة بين الطرفين.