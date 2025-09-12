مسيّرة إسرائيلية تستهدف مركبة جنوبي لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، يوم الجمعة، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة عيتا الجبل جنوبي البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو المركبة المستهدفة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الهجوم دون مزيد من التفاصيل.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله جبهة إسناد لقطاع غزة.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".

وتقوم إسرائيل بهجمات متكررة على مناطق في جنوب لبنان بدعوى وجود تهديدات مزعومة، كان من بينها إسقاط قنابل بالقرب من قوات تابعة لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل".