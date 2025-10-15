مسيّرة إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان بصاروخين (فيديو)

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلامية، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة شخص واحد على الأقل جراء غارة إسرائيلية بصاروخين أطلقتهما طائرة مسيّرة استهدفت طريق عام صديقين-كفرا جنوبي لبنان.

يأتي هذا في وقت نفذت فيه قوات تابعة للجيش الإٍسرائيلي أعمال توسعة في موقع الدواوير عند أطراف مركبا الجنوبية في محيط مركز اليونيفيل.

وتشن إسرائيل غارات على جنوب لبنان وشرقه، وعلى الضاحية الجنوبية لبيروت، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

وكانت الحكومة اللبنانية، قد وضعت مطلع آب/ أغسطس 2025، مهلة حتى نهاية العام الحالي لتطبيق خطة لنزع سلاح حزب الله وكلّفت الجيش إعدادها، على وقع ضغوط أميركية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء حرب دامية بينها وبين حزب الله استمرت نحو سنة.