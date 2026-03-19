مسيّرة تستهدف مصفاة الأحمدي وحريق محدود بلا خسائر بشرية

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الخميس، أن استهداف مصفاة ميناء الأحمدي لم يسفر عن أي إصابات، مؤكدة أن الأوضاع تحت السيطرة واستمرار العمليات بشكل طبيعي.

وأوضحت المؤسسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الحادث نجم عن هجوم بطائرة مسيّرة أدى إلى اندلاع حريق محدود في إحدى الوحدات التشغيلية داخل المصفاة، قبل أن تتم السيطرة عليه فوراً من قبل فرق الطوارئ.

وأكدت أن العمليات التشغيلية في المصفاة لم تتأثر بشكل يُذكر، مع استمرار الإنتاج، مشددة على جاهزية فرقها الفنية للتعامل مع أي طارئ وضمان سلامة المنشآت والعاملين.