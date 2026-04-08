مسيّرات إيرانية تستهدف الكويت وتهديد صاروخي للإمارات

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية تتعامل منذ الساعة الثامنة صباحاً مع موجة مكثفة من الهجمات الإيرانية، شملت طائرات مسيّرة استهدفت منشآت حيوية جنوب البلاد، فيما أكدت الإمارات التصدي لتهديد صاروخي وطائرات مسيّرة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان إن "الدفاعات الجوية الكويتية تتعامل منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم ولغاية الآن مع موجة مكثفة من الهجمات الإيرانية المعادية"، مبيناً أنه "تم التعامل مع 28 طائرة مسيّرة استهدفت دولة الكويت".

وأضاف أن "القوات المسلحة الكويتية تمكنت من اعتراض عدد كبير من الطائرات المسيّرة المعادية"، مشيراً إلى أن "بعضها استهدف منشآت نفطية حيوية ومحطات للطاقة جنوب البلاد".

وأوضح أن الهجمات "أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في مرافق البنية التحتية النفطية ومحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه"، مؤكداً أن رئاسة الأركان العامة للجيش "تبذل كافة جهود الرصد والتصدي لهذه الاستهدافات".

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن "أنظمة الدفاع الجوي تتصدى حالياً لتهديد صاروخي وطائرات مسيّرة معادية في أجواء الدولة"، مؤكدة أن "الأصوات المسموعة في مناطق مختلفة ناتجة عن عمل منظومات الدفاع الجوي في اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة لحماية الأجواء والمنشآت الحيوية".

يأتي ذلك بعد إعلان وقف إطلاق نار مؤقت لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستان، تضمن تعليق الهجمات المتبادلة وإتاحة الملاحة في مضيق هرمز، وسط تقارير عن موافقة إسرائيل على التهدئة.

كما أعلنت تنسيقية "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم فصائل مسلحة شيعية، إيقاف عملياتها العسكرية في العراق والمنطقة لمدة اسبوعين.