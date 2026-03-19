مسيّرات تستهدف مصفاتين في الكويت

تعرضت مصفاتا ميناء الأحمدي وميناء عبدالله في الكويت، اليوم الخميس، لهجمات بطائرات مسيّرة أسفرت عن اندلاع حريقين، دون تسجيل أي إصابات.

وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية أن إحدى وحدات مصفاة ميناء الأحمدي تعرضت لاعتداء بمسيّرة تسبب بحريق محدود، مؤكدة عدم وقوع إصابات جراء الحادث.

وأضافت أن مصفاة ميناء عبدالله تعرضت أيضاً لهجوم مماثل بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى اندلاع حريق في إحدى وحداتها.

من جهتها، أفادت قوة الإطفاء الكويتية بأن ست فرق تتعامل مع الحريقين في المصفاتين بميناءي الأحمدي وعبدالله.

وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية، في وقت سابق اليوم الخميس، أن استهداف مصفاة ميناء الأحمدي لم يسفر عن أي إصابات، مؤكدة أن الأوضاع تحت السيطرة واستمرار العمليات بشكل طبيعي.