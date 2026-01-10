"مسيّرات انتحارية" تستهدف مقارّ حكومية في حلب.. و"قسد" تنفي مسؤوليتها

شفق نيوز - حلب

استهدفت مسيّرتان انتحاريتان، يوم السبت، مقارّ تابعة للحكومة السورية في مدينة حلب، فيما نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مسؤوليتها عن الاستهدافين.

ووفقًا لمراسل شفق نيوز، فإن مسيّرة انتحارية استهدفت مقر الأمن الداخلي في مدينة حلب، بينما استهدفت أخرى مبنى المحافظة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وأضاف أن مصدر إطلاق المسيّرات ما يزال مجهولاً، فيما اتهمت الحكومة السورية قوات سوريا الديمقراطية بإطلاقها من منطقة دير حافر شرق حلب.

بدورها، نفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استهداف أي منطقة مدنية في مدينة حلب، مبينةً أن جميع الادعاءات التي تُروَّج بهذا الشأن كاذبة ولا تستند إلى أي وقائع ميدانية.

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، يوم السبت، وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود في مدينة حلب اعتباراً من الساعة الثالثة بعد الظهر.

وفي المقابل، نفت "الأسايش"، في حلب حدوث وقف لإطلاق النار والمعارك في حي الشيخ مقصود، واعتبرت إعلان الحكومة السورية محاولة لتضليل الرأي العام.

وكانت القوات الحكومية السورية قد أعلنت، يوم أمس الجمعة، سيطرتها على مناطق واسعة من حي الشيخ مقصود، فيما تراجعت قوات "الأسايش" وتحصنت في عمق الحي مع بدء اقتحام القوات الحكومية.

وتسببت الاشتباكات المستمرة منذ خمسة أيام بين الجانبين في مدينة حلب بمقتل أكثر من 10 مدنيين وإصابة نحو 100 آخرين، إضافة إلى مقتل وإصابة أكثر من 30 مقاتلًا من الطرفين.