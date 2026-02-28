مسيرة إيرانية تستهدف برج العرب في دبي

شفق نيوز- أبو ظبي

أعلنت حكومة دبي، في الامارات العربية، فجر اليوم الأحد، عن استهداف برج العرب بطائرة مسيرة إيرانية.

وقالت الحكومة في بيان مقتضب: اعتراض مسيرة تسبب بحريق في فندق برج العرب".

وأضافت: تمت السيطرة على الحادث في برج العرب دون وقوع أي إصابات".

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت مساء السبت، أن القوات الجوية والدفاع الجوي نجحت منذ بدء الهجوم الإيراني، في التعامل مع وتدمير 137 صاروخاً باليستياً و209 طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه أراضيها، فيما أعلنت سلطات الطيران إصابة 4 أشخاص في حادث بمطار دبي الدولي دون الكشف عن طبيعته.

وأوضحت الوزارة أنه ومنذ بدء الهجوم تم رصد 137 صاروخاً باليستياً إيرانياً تم إطلاقه تجاه الدولة، حيث تم تدمير 132 صاروخاً، فيما سقط 5 منها في مياه البحر، كما تم رصد 209 طائرة مسيرة إيرانية، وتم اعتراض 195 منها، فيما وقعت 14 منها داخل أراضي ومياه الدولة، وتسببت ببعض الأضرار الجانبية.

وأشارت الوزارة إلى أنه ونتيجة التصدي الفعال للصواريخ والمسيرات، سقطت بعض الشظايا في مناطق متفرقة في الدولة، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة في عدد من الأعيان المدنية.

وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة تحركت على الفور بكامل جاهزيتها وإمكاناتها للتعامل مع الوضع وفق الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة السكان وتأمين المواقع المتأثرة.