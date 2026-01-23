مسيرة إسرائيلية تشن غارتين في بعلبك شرقي لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلامية لبنانية، يوم الجمعة، بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارتين في منطقة بعلبك شرقي البلاد.

وفي تفاصيل الغارة الأولى شنت مسيرة إسرائيلية غارة على سيارة عند مفترق مجدلون - طريق بعلبك الدولي، لكن المسيرة أخطأت الهدف فأصاب الصاروخ الحاجز الوسطي بالطريق، من دون الإفادة عن وقوع أي إصابات، فيما استهدفت الغارة الإسرائيلية الثانية سيارة عند مدخل مدينة بعلبك.

أما في جنوب لبنان، فقد ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية انفجرت في الجو قرب أحد المواطنين في بلدة بليدا، من دون الإفادة عن إصابات.

وتأتي هذه الغارات ضمن سلسلة خروقات إسرائيلية متكررة لوقف إطلاق النار الساري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلاً عن مواصلة احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها إسرائيل في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.

وأنهى وقف إطلاق النار حرباً استمرت أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن يتحول في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفاً آخرين.

لكن إسرائيل تواصل تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان تقول إنها تهدف لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته بعد تكبده خسائر كبيرة في الحرب.

ونص اتفاق وقف النار على وقف الأعمال القتالية وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وصولاً إلى نزع سلاحه في كل لبنان، وعلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي تقدم إليها خلال الحرب الأخيرة.

وفي آب/ أغسطس 2025 أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله تطبيقاً للاتفاق وبدأ الجيش تنفيذها على مراحل، وأكد الجيش في 9 كانون الثاني/ يناير 2026 تحقيق أهداف المرحلة الأولى في جنوب لبنان بشكل فعال وملموس على الأرض.