مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية جنوب لبنان (فيديو)

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلامية، يوم الخميس، بإصابة شخص واحد على الأقل جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوب لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن "غارة للعدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت دراجة نارية في بلدة دير سريان (بقضاء مرجعيون) أدت إلى إصابة مواطن بجروح"، لم توضح مدى خطورتها.

وفي 8 تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل هجوماً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 212 قتيلا و508 جرحى.

ونفذ الجيش الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.