مسيرة إسرائيلية تستهدف البقاع الغربي جنوبي لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأحد، بأن مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة جوية في مرتفعات الجبور بمنطقة البقاع الغربي جنوبي لبنان.

وبحسب التقارير الإخبارية، فإن المسيّرة أطلقت صاروخين تجاه المنطقة، من دون تحديد الأضرار أو الإصابات الناتجة عنها.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق، استهداف أحد عناصر فصائل حزب الله في منطقة الدوير بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

وسبقها إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف آليات هندسية تابعة للحزب، قال الجيش إنها كانت تعيد تأهيل بنى تحتية لحزب الله في منطقة مزرعة العبودية جنوبي لبنان.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل لبناني وإصابة 3 آخرين بينهم فتى (16 عاما)؛ إثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عبا قضاء النبطية، ظهر اليوم الأحد.