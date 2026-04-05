مسيرات إيرانية تشعل حرائق في منشآت طاقة بدول خليجية

اندلعت حرائق محدودة في منشآت بتروكيماوية ونفطية بعد هجمات بمسيّرات وصواريخ إيرانية استهدفت، فجر الأحد، البحرين والإمارات والكويت والسعودية، دون تسجيل إصابات بشرية، مع إعلان الجهات المعنية السيطرة على الأوضاع وتقييم الأضرار.

وأفادت وكالة أنباء البحرين باندلاع حريق في عدد من وحدات التشغيل التابعة لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات إثر هجوم بمسيّرات إيرانية، حيث تعاملت فرق الطوارئ مع الحادث فوراً، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة وعدم تسجيل إصابات.

كما أعلنت شركة "بابكو" البحرينية للنفط اندلاع حريق في خزان بإحدى منشآت التخزين التابعة لها عقب هجوم إيراني، مشيرة إلى إخماده وبدء تقييم الأضرار، فيما أكدت وزارة الداخلية البحرينية أن الدفاع المدني يتخذ إجراءات للسيطرة على حريق في منشأة متضررة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وقالت إن "الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران"، فيما أشار مكتب أبوظبي الإعلامي إلى اندلاع حرائق في مصنع "بروج" للبتروكيماويات إثر سقوط حطام خلال عملية اعتراض دون تسجيل إصابات.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير صاروخ من نوع "كروز" خلال الساعات الماضية.

أما في الكويت، فأفادت وكالة الأنباء الرسمية باندلاع حريق في مجمع القطاع النفطي بالشويخ، الذي يضم مقرّي وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية، إثر هجوم بطائرات مسيّرة، فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن طائرة مسيّرة إيرانية هاجمت مجمع مكاتب لوزارات حكومية، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة دون خسائر بشرية.

وقالت وزارة الكهرباء والماء الكويتية إن وحدتين لتوليد الكهرباء خرجتا من الخدمة بعد استهداف محطتين لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بمسيّرات إيرانية، ما أدى إلى أضرار كبيرة، مع عدم تسجيل إصابات.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن الجيش الإيراني أعلن استهداف "مصانع ألمنيوم" في الإمارات و"بنى تحتية عسكرية أميركية" في الكويت، في ظل تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي دخلت أسبوعها السادس.