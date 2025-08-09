مسيرات في بيروت احتجاجاً على قرار حصر السلاح بيد الدولة (فيديو)

شفق نيوز– بيروت

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها الجنوبية، ليل الجمعة – السبت، مسيرات لسيارات ودراجات نارية شارك فيها مئات من مناصري حزب الله وحركة أمل، رفعوا خلالها أعلام أحزابهم وشعارات مؤيدة لسلاح حزب الله، احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء القاضي بحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة وسحبه من جميع الأحزاب والمنظمات غير العسكرية الرسمية، بما فيها الحزب.

وانطلقت المواكب من شوارع عدة في الضاحية الجنوبية، قبل أن تجوب طرقاً رئيسية في العاصمة، من بينها المؤدية إلى مطار بيروت الدولي، وصولاً إلى وسط المدينة حيث المقاهي والمطاعم والمقار الرسمية، ومنها البرلمان والسراي الحكومي وعدد من الوزارات.

وأكد المشاركون استمرار هذه التحركات بشكل غير منظم حزبياً حتى تتراجع الحكومة عن قرارها، مطالبين بضغط دولي لوقف إطلاق النار وعمليات الاغتيال الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة.

وقال قادة في الحزبين، (حزب الله وحركة أمل) أن المسيرات لم تأتِ بناءً على دعوات رسمية من أي جهة حزبية.

ويأتي هذا التصعيد عقب جلستين لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري في القصر الجمهوري ببعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية، وحضور 23 وزيراً من أصل 24، مع غياب وزير المال ياسين جابر (من حركة أمل) لسفره خارج البلاد.