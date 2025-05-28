مسلح يفتح النار عشوائياً ويقتل ويصيب 9 أشخاص في إيران

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، مقتل شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين، بينهم ثلاثة في حالة حرجة، إثر إطلاق نار عشوائي مروّع في مدينة تویسرکان التابعة لمحافظة همدان غربي البلاد.

وذكر حاكم مدينة تویسرکان، مجيد شماعي، في تصريح لوسائل إعلام إيرانية أن "الحادث وقع على الطريق بين محافظة كرمانشاه وتویسرکان، حيث أقدم شخص مسلح على فتح النار عشوائيا تجاه المواطنين في منطقة قريبة من الطريق العام، ما تسبب في حالة من الذعر والصدمة بين السكان".

وقال إن قوات الأمن تمكنت من تحديد هوية المنفّذ واعتقاله مباشرة بعد الحادث، فيما لا تزال دوافع الهجوم مجهولة حتى اللحظة، لافتاً إلى أن تحقيقات موسعة قد بدأت، وسيتم الإعلان عن التفاصيل بعد انتهاء جلسات الاستجواب والتحليل الأمني.

ويأتي هذا الهجوم في أقل من 24 ساعة لهجوم شهدته مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوبي إيران، مساء أمس الثلاثاء، بسلاح أبيض استهدف عدداً من المارة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية: "وقع الحادث قرابة الساعة الثامنة مساءً عندما أقدم شخص على مهاجمة المارة باستخدام سكين، نتج عن ذلك مقتل 4 أشخاص وإصابة ما بين 6 إلى 7 أشخاص بجروح، بينهم حالات خطرة".

وتُعد تويسركان رابع أكبر مدينة في محافظة همدان، ويبلغ عدد سكانها نحو 63 ألف نسمة بحسب إحصاء في عام 2024، وتُعد من المناطق التاريخية في إيران.